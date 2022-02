Un video davvero vergognoso è girato sui social con protagonista il calciatore Kurt Zouma, che ha preso a calci e schiaffi un gatto.

Il difensore del West Ham Kurt Zouma si è reso protagonista di un episodio riprovevole. In un video diffuso dal Sun, si vede il difensore prendere a calci e schiaffeggiare il suo gatto, solo perché aveva fatto cadere un vaso.

Inevitabilmente il video ha sollevato mille polemiche e Zouma si è ritrovato nell’occhio del ciclone. La clip in questione è stata girata dal fratello del calciatore, che rideva in sottofondo. Una violenza gratuita che non è piaciuta per niente a tutti quelli che hanno visto il video, soprattutto ai leader del West Ham, che si sono dissociati da questi atteggiamenti:

“Condannare senza riserve le azioni del nostro giocatore, Kurt Zouma, nel video che è circolato. Abbiamo parlato con Kurt e tratteremo la questione internamente, ma vorremmo chiarire che non perdoniamo in alcun modo la violenza verso gli animali”

Questo episodio riprovevole che ha coinvolto Zouma potrebbe mettere il difensore nei guai con le autorità del Regno Unito, dove la pena massima per i maltrattamenti nei confronti degli animali può raggiunge i cinque anni di reclusione. Al momento, però, la polizia non si è ancora mossa per indagare.

Il calciatore, inoltre, nelle ultime ore ha reso pubbliche le sue scuse che, probabilmente, non serviranno a molto: “oglio anche dire quanto sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video”, ha detto il giocatore. Vorrei assicurare tutti che i nostri due gatti stanno perfettamente bene. Sono amati da tutta la nostra famiglia, e questo comportamento è stato un incidente isolato che non accadrà più”

Riproduzione riservata © 2022 - DG