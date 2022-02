Grazie ad una ricerca scientifica si è scoperto che gli scimpanzé, curano le ferite applicandoci degli insetti particolari.

Uno studio ha osservato un gruppo di 45 scimpanzé del Gabon, nazione dell’Africa centrale, mentre si applicavano degli insetti sulle ferite aperte, per curarsi. La ricerca pubblicata sulla rivista Current Biology, ha fatto luce su una scoperta sensazionale. Non solo gli animali si curano da soli ma si occupano anche delle ferite degli altri esemplari, medicando i propri simili.

Gli scimpanzé curano se stessi e gli altri membri del branco, grazie all’empatia

Come riporta Today: “L’input ad approfondire questo tipo di comportamento è arrivato quando nel 2019 una femmina di scimpanzé adulta è stata osservata mentre ispezionava attentamente una ferita che si era procurato il figlio. Ad un tratto ha catturato un insetto in aria, se l’è messo in bocca, lo ha schiacciato e poi lo ha applicato sulla ferita. Un comportamento che gli scimpanzé del parco nazionale di Loango, sulla costa atlantica del Gabon, hanno ripetuto almeno altre due volte. In altri 19 casi inoltre i primati hanno invece utilizzato questo “stratagemma” per automedicarsi.”

Non è stato ancora rilevato quale sia l’insetto che i primati usano per curarsi ma potrebbe effettivamente avere qualche effetto per cicatrizzare o lenire la ferita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG