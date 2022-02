Al mondo esistono molti più tipi di scimmie di quanto si pensi. Scopriamo quante ce ne sono e quali sono le più note tra tutte.

I tipi di scimmie presenti al mondo sono davvero tanti. Con questo termine, infatti, si identificano vari mammiferi che appartengono all’ordine dei primati e che si trovano sparsi un po’ per tutto il mondo.

Per rispondere alla domanda su quanti tipi di scimmie esistono si può quindi dire che pur non essendoci un numero preciso, la media al momento nota è di ben 260. E tutto con differenze anche molto importanti tra loro.

Quali sono i vari tipi di scimmia

Tra le tante razze di scimmie presenti al mondo ce ne sono situate in Europa, in Asia, in America e in Africa.

scimmia

Tra le più note c’è senza alcun dubbio lo scimpanzé a cui si affiancano i babbuini, i macachi, i mandrilli, i gorilla, gli oranghi, i lemuri, etc… Ogni scimmia ha particolarità diverse dalle altre e ciò fa di ogni specie un mondo tutto da scoprire. Basti pensare che anche solo tra i gorilla esistono svariate distinzioni.

Passando invece dalle più famose alle più particolari, c’è l’Uistitì pigmeo, un esemplare considerato piuttosto piccolo e che arriva da Rio delle Amazzoni. In genere, da grande, può arrivare a pesare circa 100 kg. Al contrario, per dare un’idea delle differenze, il gorilla è la razza considerata più grande tra tutte e può arrivare a pesare fino a 250 kg.

La particolarità della scimmia domestica

Tra le tante specie di scimmie non va poi dimenticata la così detta scimmia domestica, un animale estremamente intelligente e molto piccolo che può pesare intorno ai 4 kg e che per le sue dimensioni ha assunto proprio la denominazione di animale domestico. Un particolare che però non la rende esattamente legale, almeno in Italia, e questo perché si rivela comunque un animale selvatico e bisognoso dei suoi spazi e della sua libertà.

Come per tutti gli altri esemplari di questa variegata razza, quindi, la scimmia si può trovare nei parchi e negli zoo oltre che, ovviamente, nel suo habitat naturale che è anche quello in cui riesce a vivere al meglio.

