Un cacciatore ha ferito il toro alla zampa che è riuscito a scappare raggiungendo la città. E’ quanto è successo a Genuri, sud della Sardegna dove l’animale ha terrorizzato gli abitanti cercando di caricare chiunque. La polizia ha cercato di sistemare le cose ma poi ha deciso di abbatterlo.

Come riporta Today: “Viste le sue dimensioni, ieri mattina, giornata di caccia, qualcuno ha pensato di mettere fine alle scorribande dell’animale, sparandogli un colpo di fucile. Il toro è stato ferito a una zampa ed è fuggito, raggiungendo il centro abitato di Genuri, terrorizzando e cercando di caricare chiunque incrociasse. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i barracelli e il veterinario. All’inizio sono stata chiuse delle strade per cercare di creare un perimetro intorno all’animale e tutelare le persone. Ma alla fine, quando ci si è resi conto che l’animale era furioso e impossibile da domare, è stato abbattuto.”

L’animale è stato cacciato perchè da giorni si era sparsa la voce che l’animale si aggirasse nelle campagne. Così qualche cacciatore ha voluto tentare di risolvere da solo il problema.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram