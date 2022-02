Dopo la scomparsa dei suoi due adorati cani, Bau e Jake, il cantante ha annunciato sui social qual è il nuovo amico a quattro zampe che ha adottato.

Un altro gesto di amore verso gli animali per Tiziano Ferro, che ha deciso di adottare un nuovo cane destinato all’eutanasia e finito in un brutto canile. Si chiama Gianni ed abbastanza grande, ora la sua vita sarà stravolta completamente ma in meglio perchè ha trovato l’amore e una nuova casa.

Il nuovo amico a quattro zampe di Tiziano Ferro

Come riporta TG Com 24: “Tiziano aveva condiviso sempre sui social il dolore per la perdita dei suoi adorati cani, adulti e scelti in un canile. Ora però è tempo di gioire: “La vita di Gianni d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla”. Infine il cantante lancia un appello: “Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti, capaci di insegnare smisurata gratitudine. Pensateci! Benvenuto a casa Gianni!!!”. Ecco il post:

