Alessia Marcuzzi compare spesso sui social con il suo cane. Scopriamo come si chiama il ‘figlio’ peloso della conduttrice e che razza è.

Grande amante degli animali, Alessia Marcuzzi ha deciso di accogliere in famiglia un cane di taglia piccola. Per una donna come lei, che spesso è in viaggio per motivi di lavoro, questa scelta è stata l’unica possibile per avere un animale domestico e, allo stesso tempo, poterlo portare sempre con sé. Scopriamo come si chiama e che razza è il ‘figlio’ peloso della conduttrice.

Alessia Marcuzzi: tutto sul suo cane

Il cane di Alessia Marcuzzi ha un nome molto particolare: Brownie. Di razza barboncino toy, ha un manto color albicocca scuro, che richiama un po’ i colori della sua padrona. Ha un pelo riccio, caratteristica di questa tipologia di amici a quattro zampe, e un carattere particolarmente solare. Il ‘figlio’ peloso della conduttrice è stato accolto in famiglia nel 2019 e, in pochissimo tempo, ha conquistato il cuore di tutti i componenti. Dalla figlia Mia – avuta da Francesco Facchinetti – al primogenito Tommaso – nato dall’amore con Simone Inzaghi – passando per il marito Paolo Calabresi: tutti sono impazziti per Brownie.

Alessia Marcuzzi condivide spesso sui social immagini che la ritraggono con il suo cane: dalle passeggiate ai momenti di gioco, passando per i teneri risvegli mattutini. Brownie è un vero e proprio membro della famiglia, tanto che viaggia sempre con loro e difficilmente resta a casa tutto solo.

3 curiosità sul cane di Alessia Marcuzzi

Brownie, a livello anagrafico, può essere considerato ancora piccolo, motivo per cui ha energia da vendere. Alessia si diverte spesso a giocare con lui, ma anche la piccola Mia non è da meno. La bacheca Instagram della conduttrice è piena di momenti che la ritraggono con il cucciolo peloso.

-Il cane della Marcuzzi si è già accoppiato e una delle sue figlie si chiama Kate.

-Brownie ha un nomignolo che, per stessa ammissione della padrona, è senza senso: scamburi bamburi.

-Alessia dice spesso che lei e il suo cane hanno “gli stessi capelli“.

