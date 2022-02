Ex ballerino ed oggi conduttore molto apprezzato, Stefano De Martino, dopo la separazione da Belen, ha accolto in casa un bellissimo cane.

Stefano De Martino, dopo la seconda separazione da Belen Rodriguez, ha deciso di adottare un bellissimo cane. L’animale, con un bellissimo mantello marrone che ricorda il colore della cioccolata, non ha fatto impazzire soltanto il conduttore, ma anche il piccolo Santiago. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sull’amico a quattro zampe dell’ex talento di Amici.

Stefano De Martino: tutto sul suo cane

Quando viveva in casa con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha preso confidenza con gli animali domestici grazie al bellissimo gatto della showgirl argentina. Quando si sono separati, il conduttore ha deciso di adottare un cane. Di razza Labrador, l’amico a quattro zampe si chiama Choco. Il nome non è stato scelto a caso: l’animale ha un bellissimo pelo marrone, che ricorda proprio la cioccolata. Come tutti i fratelli della sua razza, anche il ‘figlio’ peloso di Stefano ha un carattere dolce e paziente. Non a caso, De Martino condivide spesso su Instagram scatti che ritraggono il cane con il figlio Santiago.

Mantello marrone, pelo corto e liscio, corpo possente e muscoloso e occhi grandi: Choco è di una bellezza disarmante. Il cane segue il suo padrone ovunque, perfino in barca. Ha un ottimo rapporto sia con Stefano che con Santiago e adora essere coccolato dai suoi padroni.

3 curiosità sul cane di Stefano De Martino

Quando Stefano De Martino ha accolto in casa il suo cane, la prima cosa che ha fatto è stata presentarlo al figlio Santiago. Il bambino, abituato al contatto con gli animali fin da quando era neonato, ha fatto i salti di gioia.

-Via Instagram, il conduttore partenopeo ha mostrato ai fan un regalo che gli ha fatto la collega e amica Ema Stokholma: un disegno di Choco e Santiago che dormono insieme. “Oltre ad essere una mia amica, è tra le mie pittrici preferite e questo suo regalo mi ha emozionato, tanto“, ha scritto Stefano.

-De Martino ama definire “Boys” i suoi maschietti del cuore, ovvero Santiago e Choco.

-Stefano e Choco sponsorizzano il brand di cibo per animali Cesar.

