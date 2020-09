Stefano De Martino ha da poco cambiato casa e ha deciso di presentare ai fan il nuovo arrivato in famiglia: si tratta di un cucciolo di nome Choco.

Stefano De Martino ha un nuovo amico a quattro zampe: si tratta di un cucciolo di nome Choco, un labrador Chocolate che ha già conquistato l’amore del piccolo Santiago. Il ballerino ha postato sui social alcune stories in cui si vede suo figlio giocare con il cagnolino. I video hanno fatto il pieno di like da parte dei fan, che hanno trovato il cucciolo tenerissimo.

Stefano De Martino: il nuovo cane

Dopo l’addio a Belen (per la seconda volta) Stefano De Martino si è trasferito in un nuovo appartamento a Milano e ha adottato un nuovo cane, il piccolo Choco. Il piccolo Santi è letteralmente impazzito per il cucciolo, con cui ha trascorso un intero pomeriggio tra giochi e coccole. A casa dell’ex moglie del ballerino è presente invece un gatto certosino, Stich, a cui Santi è molto legato.

Stefano De Martino

Nonostante la separazione il ballerino continua a frequentare assiduamente – come sempre – il suo bambino, e per questo si sarebbe trasferito in una nuova casa non troppo distante da quella della sua ex moglie. Lui e Belen non hanno rivelato i motivi che li hanno spinti di nuovo a dirsi addio.

La nuova fiamma della showgirl

Mentre De Martino ha smentito qualsiasi rumor riguardante una sua presunta liaison, Belen è uscita allo scoperto con quella che sarebbe la sua nuova fiamma: l’hair stylist Antonino Spinalbese. I due sono stati paparazzati da Vero mentre si scambiavano baci bollenti a Ibiza, e poi è stata la stessa showgirl a mostrare Antonino attraverso le sue stories durante una cena in un locale milanese. A quanto pare dunque anche per lei la storia con De Martino sarebbe ormai archiviata, e i fan sono impazienti di sapere quali saranno i prossimi sviluppi con la sua nuova fiamma.

