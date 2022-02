L’ermellino domestico è il classico furetto domestico o il comune ermellino allevato in cattività. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Quando si fa riferimento all’ermellino domestico, si intendono il furetto o il normale ermellino allevato però in cattività. È quindi molto importante sapere che si tratta di un esemplare con caratteristiche non sempre adatte alla vita casalinga e con un temperamento che può risultare più vivace di quanto ci si aspetterebbe.

Scegliere di prenderne uno, specie se si hanno altri animali domestici, può quindi essere un’idea azzardata e da considerare per bene. Ecco, quindi, cosa è importante sapere sull’ermellino domestico prima di prenderne uno con se.

Ermellino domestico: dimensioni e carattere

La prima cosa da sapere su questo simpatico animaletto è che le sue dimensioni possono arrivare ad aggirarsi tra i 20 e i 32 cm ai quali va sommata la lunghezza della coda può andare dagli 8 ai 12 cm.

ermellino domestico

I maschi, inoltre, tendono ad essere più grandi rispetto alle femmine.

Il colore della sua pelle può variare in base al tempo mutando così di stagione in stagione. A restare invariata è invece la coda.

Irrequieto per carattere, l’ermellino domestico è fortemente territoriale e ama muoversi indisturbato durante la notte. Agile e scaltro è solitamente difficile da addomesticare e questo nonostante il nome che gli è stato dato nel tempo.

Si tratta infatti di un animale tendenzialmente selvatico che ha bisogno dei suoi spazi e che ama crearsi delle tane. Inoltre, non va molto d’accordo con altri animali ed in particolare con i gatti.

Ermellino domestico: cosa mangia e quanto costa

Andando all’alimentazione, l’ermellino domestico tende a nutrirsi di altri animali che ama cacciare anche quando non ha particolarmente fame.

Se si decide di crescerne uno in casa si può optare per della carne macinata, uova, latte, pesci e mangimi studiati appositamente per lui.

Per quanto riguarda i costi, invece, l’ermellino domestico ha un prezzo che va dalle 25 euro alle 100 e che varia in base alla razza d’origine.

Detto ciò, è bene ricordare che la sua indole non può cambiare e che quindi va tenuta sempre in considerazione prima di scegliere di acquistarne uno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG