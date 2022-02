Il gatto di razza American Curl è impossibile da non riconoscere, soprattutto per le sue orecchie: scopriamo carattere, indole e prezzo.

Ancora poco diffuso, specialmente in Italia, il gatto di razza American Curl è facilmente riconoscibile grazie alle sue orecchie ripiegate all’indietro. E’ originario degli Stati Uniti e ha un bel caratterino: vediamo cosa c’è da sapere prima di accoglierlo in casa.

Gatto American Curl: carattere e indole

Originario degli Stati Uniti, il gatto American Curl è nato quasi per caso. Era il 1981 e, in California, è comparsa una micia abbandonata, chiamata poi Shulasmith, che aveva le orecchie piegate. Ha messo al mondo dei cuccioli con la medesima caratteristica e, da questo momento in poi, è ‘nata’ la razza. Strano ma vero, l’American Curl è uno dei pochi mici che viene considerato con pedigree anche se si accoppia con gatti comuni. E’ proprio per questo dettaglio che è difficile stabilire caratteri standard della razza. In linea di massima, ne esistono sia a pelo lungo che a pelo corto e possono arrivare a pesare 8 chili, specialmente i maschi. Le femminucce dovrebbero arrivare a massimo 5 chili, ma non è escluso che possano diventare più grandi.

Il mantello può essere di diversi colori e geometrie e non presenta sottopelo. L’unico tratto che potremmo considerare universale riguarda proprio le orecchie, che si arricciano intorno al quarto mese di vita. Questo dettaglio, però, rende la cura meticolosa. Quanti desiderano accogliere in famiglia un gatto American Curl devono prestare grande attenzione alle orecchie, che vanno pulite con cotone e prodotti specifici almeno una volta al mese.

Il carattere, generalmente, è più che docile. Socievole anche con gli estranei, questo micio non ama essere lasciato da solo troppo a lungo. Pertanto, non è indicato per coloro che trascorrono poco tempo a casa e non sono dediti alle coccole.

American Curl: il prezzo

Mentre con i suoi simili con le orecchie arricciate tende ad essere tranquillo, con gli altri animali è un tantino irascibile. Per questo motivo, è sconsigliata la convivenza con felini di altre razze o cani. Adora gli spazi aperti e fare lunghe passeggiate, tanto che tollera il guinzaglio ed è perfino in grado di riportare gli oggetti come fido. Il prezzo dell’American Curl, anche se può variare tra allevamento e privato, è di circa 600 euro.

