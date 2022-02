Considerato uno dei mici più belli al mondo, il gatto Blu di Russia ha dei tratti fisici che è impossibile non riconoscere.

Il gatto di razza Blu di Russia non è soltanto bellissimo e facilmente riconoscibile, ma è considerato anche uno dei felini più fedeli e docili al mondo. Scopriamo i suoi tratti distintivi, il carattere e l’indole, nonché cosa c’è da sapere prima di accoglierlo in famiglia.

Gatto Blu di Russia: carattere e indole

Chiamato anche Russian Blu, il gatto Blu di Russia prende il suo nome dal luogo di origine e dal colore del suo mantello. Pensate che, proprio a causa del suo bellissimo pelo, ha rischiato l’estinzione. Fortunatamente, il peggio è passato e, ad oggi, abbiamo fatto qualche passo in più: le persone che ucciderebbero un animale per farne una pelliccia sono in netta diminuzione. Come avrete facilmente intuito, il tratto distintivo di questo bellissimo micio è il suo manto. Morbidissimo al tatto, ha un sottopelo di colore argento, mentre il pelo, davvero fino, è blu.

I suoi occhi sono verdi e hanno una forma leggermente a mandorla. Il muso, invece, è piccolo ed è quasi sovrastato dalle orecchie, decisamente molto grandi rispetto al resto. Il suo corpo è muscoloso ma longilineo, con una forma un po’ allungata, mentre le zampe sono di forma ovale, magre e piccole. Per quel che riguarda il peso, il gatto Blu di Russia maschio può raggiungere massimo 4,5 chili. Le femminucce, invece, sono leggermente più piccole.

Generalmente, questo felino è molto affettuoso e docile. Nonostante tutto, il suo carattere ha anche un tratto di sensibilità molto elevato. Questo lo spinge ad essere diffidente e timoroso nei riguardi degli estranei e dei rumori a lui sconosciuti. Adora il caldo, per cui non stupitevi se, specialmente d’inverno, lo troverete rannicchiato sotto le coperte. Anche se non soffre troppo la solitudine, ama le coccole del suo padrone e anche quelle dei bambini, a patto che questi ultimi non siano irruenti.

Gatto Blu di Russia: il prezzo

Il gatto di razza Blu di Russia, a causa del suo folto pelo, necessita di spazzolature costanti. Durante il periodo della muta, com’è normale che sia, vi ritroverete i peli ovunque. Pertanto, prima di accoglierlo in famiglia, è bene considerare questo aspetto. Il consiglio è spazzolarlo e lavarlo periodicamente, in base alle indicazioni del proprio veterinario. Infine, per quel che riguarda il prezzo, questo varia in base all’allevamento, se privato o riconosciuto. Generalmente, il costo del Blu di Russia varia tra i 700 e gli 800 euro, ma qualche esemplare può superare i 1000 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG