Una delle domande che ci si pone più di frequente quando sia accoglie un cucciolo in casa è come educare un cane. Scopriamo i passi più importanti da seguire.

Quando ci si chiede come educare un cane nel modo corretto, è importante prima di tutto entrare in sintonia al fine di essere riconosciuto come persona dalla quale apprendere come comportarsi in determinate situazioni.

Posto che ogni animale ha il suo carattere ed un suo modo di agire, ci sono delle regole che se seguite possono aiutare a far sì che educarlo risulti più semplice.

Educare un cane: i passi da seguire

Quando si ha a che fare con un cucciolo, è molto importante preoccuparsi di vari aspetti che lo riguardano ed uno tra questi è senza alcun dubbio quello della sua educazione.

cane con guinzaglio

Le cose da insegnargli sono infatti davvero tante, motivo per cui è bene averle tutte in mente al fine di non commettere errori. Tra le basilari ricordiamo:

– Mostragli come e dove mangiare

– Insegnargli a fare i bisogni fuori casa

– Fargli capire cosa è giusto e cosa è sbagliato

– Farlo socializzare con altri animali e con gli esseri umani

– Insegnargli a non mordere

Ovviamente, le cose da insegnargli non finiscono qui.

Questi sono però i così detti passi principali da compiere. Il seguito sarà sicuramente più semplice.

Come approcciarsi al cane quando si desidera educarlo

Come già accennato, per educare un cane nel modo corretto è importante entrare in sintonia ed imparare a comprenderne il linguaggio.

Così come sono fondamentali fermezza e pazienza, serve anche una componente di gioco e la capacità di saperlo premiare quando ciò è importante per motivarlo e per fargli capire di aver fatto una cosa nel modo corretto.

È altresì molto importante non accelerare i tempi e rispettare quelli del proprio cucciolo. Ogni cane ne ha infatti di diversi e cercare di cambiarli creerebbe solo frustrazione ad entrambi.

Se ci sono cani che imparano subito, per altri può ad esempio rivelarsi importante mostrare alcune regole sotto forma di gioco. Inoltre è bene ricordarsi sempre di usare parole semplici e di preferire la singola parola ad un’intera frase. Questa sarà infatti più semplice da capire e da ricordare.

Prendersi il giusto tempo e cercare al contempo di creare un buon rapporto e momenti felici da vivere insieme sono sicuramente il miglior modo per partire e per ottenere risultati migliori.

Riproduzione riservata © 2022 - DG