Cantante apprezzata da tantissimi anni, Orietta Berti ha una vera e propria passione per gli animali: scopriamo tutti i suoi ‘figli’ pelosi.

Orietta Berti vive in una casa che sembra una fattoria. La cantante di Finché la barca va, ha una vera e propria passione per gli animali, gatti e cani in primis. Scopriamo quanti ‘figli’ pelosi ha, come sono entrati nella sua vita e che nomi ha scelto per loro.

Orietta Berti: tutto sui suoi animali

Cantante molto apprezzata in ogni angolo del bel Paese, Orietta Berti è tornata a cavalcare le scene musicali grazie alla canzone Mille, che l’ha vista collaborare con Fedez e Achille Lauro. Con 15 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera, i fan la adorano anche per la sua grande passione nei confronti degli animali. Sposata con Osvaldo Paterlini, che le ha dato la possibilità di diventare mamma di due figli, Omar e Otis, è con lui che Orietta condivide l’amore per gli amici a quattro zampe. La coppia possiede due cani e cinque gatti. I cani, seguendo la tradizione di famiglia che vuole che i nomi inizino con la O, si chiamano Olimpia e Otello e sono di razza Corso. I felini, invece, sono Alice detta Bujica, Madame Sisi, Susanna chiamata Botero, Freddy e Cecile.

Olimpia e Otello sono rispettivamente di colore grigio e nero. Hanno circa 8 anni e sono stati portati in dono dal figlio Omar, con la speranza che i genitori si innamorassero di loro. In effetti è andata proprio così: Orietta e Osvaldo non hanno saputo resistere davanti ai due cuccioli e li hanno adottati immediatamente.

Tra i gatti, la storia più tenera è quella di Alice, detta Bugica. La micia è stata avvistata dalla Berti nei pressi di una fattoria, dove la cantante stava girando un video. Era talmente magra e affaticata, che Orietta non ha potuto fare altro che portarla a casa con lei. “Le manca solo la parola“, ha dichiarato più volte la Berti sul suo conto.

4 curiosità sulla passione di Orietta Berti per gli animali

Orietta Berti, suo marito e i loro adorati animali vivono in una casa molto grande a Montecchio, nelle stupende campagne emiliane. E’ la stessa cantante ad aver definito la sua abitazione come uno “zoo“. In passato, infatti, Orietta ha avuto tanti altri animali. Nello specifico, ha accolto in famiglia: 18 cani, 40 gatti, 5 tartarughe, 4 pappagalli e due oche.

-I due cani Otello e Olimpia appartenevano ad una cucciolata e i loro fratelli erano stati tutti adottati. Dividerli sembrava ingiusto ed è per questo che Orietta ha deciso di tenerli entrambi.

-Quando la Berti ha accolto in casa i due cani, stava ancora soffrendo per la morte del suo adorato Otto, un altro cucciolo accolto in casa molti anni prima.

-La gatta Cecile è stata abbandonata davanti alla casa di un caro amico di famiglia.

-Il gatto Freddy pesa ben 9 chili, ma anche Susanna non è da meno: non a caso è stata soprannominata Botero.

