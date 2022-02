Il canarino domestico è una delle tante specie di canarini. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto e su come tenerne al meglio uno in casa.

Quando si parla di canarino domestico si intende una particolare specie che rientra in quella più comunemente denominata dei “canarini”. Uccelli che fanno parte dell’orgine dei passeriformi e che appartengono di fatto alla famiglia dei fringillidi. La loro fama è data dal canto particolarmente melodico e che nel tempo ha spinto la gente a volerne avere con se in casa in modo da poterlo sentire durante il giorno.

Si tratta ovviamente di animali che hanno un proprio carattere così come esigenze specifiche che è bene conoscere prima di prenderne uno in casa.

Canarini domestici: come vivere al meglio in loro compagnia

Questi canarini differiscono tra loro per razze e varietà che si possono riconoscere in base ai colori del loro piumaggio.

canarino

Di indole allegra, si rivelano molto affettuosi e riconoscenti verso chi gli dedica le dovute attenzioni. Molto intelligenti sono inoltre in grado di far comprendere le proprie necessità sia muovendosi in modo da farsi capire che cinguettando in modo diverso in base alla situazione.

Tra le alte cose sono anche in grado di comprendere le abitudini di chi se ne prende cura, riconoscendo il momento delle loro cure o dell’arrivo del cibo. Cosa che accolgono solitamente con un canto festoso.

Guardinghi con gli estranei, vanno prima di tutto conquistati. Inoltre è molto importante rivolgersi a loro sempre con una certa calma e con modi gentili. Così facendo si potrà instaurare un vero e proprio rapporto di amicizia.

Come agire per prendersi cura di un canarino

Per far vivere al meglio un canarino è importante prima di tutto disporre di uno spazio idoneo nel quale installare la sua voliera. Sarà poi necessario acquistare tutto ciò che può servirgli per crescere bene.

Il mangime dovrà essere attentamente selezionato e scelto secondo le indicazioni del veterinario o dell’allevatore dal quale lo si acquista.

Andando ai costi, per i canarini domestici, il prezzo si aggira solitamente intorno ai 15 euro ai quali andranno poi sommate le spese per gabbietta e mangime e per le visite dal veterinario.

