Amata da grandi e piccini per il suo essere così naturale, Benedetta Rossi è molto apprezzata anche per via del suo cane, il simpatico Cloud.

Benedetta Rossi, chef e protagonista del programma Fatto in casa per voi, riscuote da sempre un grande successo. Seguita su YouTube, i fan non la perdono d’occhio soprattutto su Instagram, dove mostra buona parte della sua vita. E’ in questo social che i seguaci hanno visto crescere il suo adorato cane: scopriamo tutte le curiosità sull’amico a quattro zampe.

Benedetta Rossi, il cane: razza e nome

Nata come food blogger, Benedetta Rossi è diventata la star di Real Time. La sua trasmissione Fatto in casa per voi è una delle più seguite della rete e i fan le rinnovano ogni giorno un grande affetto. Non solo chef in tv, ma anche nell’editoria: ad oggi, la cuoca marchigiana ha scritto ben sei libri. Ovviamente, il tema è la cucina. Benedetta è molto amata anche sui social, dove mostra ai seguaci gran parte della sua quotidianità. E’ qui che ha presentato al mondo virtuale il suo adorato cane Cloud. Il ‘figlio’ peloso è stato accolto in famiglia dalla Rossi e dal marito Marco Gentile dopo un lutto molto importante. Il loro primo amico a quattro zampe, Nuvola, era morto dopo 17 anni di vita insieme. La coppia, che non ha mai avuto figli, ha accudito l’animale fino all’ultimo giorno e la sua scomparsa, com’è normale che sia, li ha gettati nella disperazione.

Tra i tanti messaggi di affetto che Benedetta e Marco hanno ricevuto in quei giorni ce n’era uno scritto da un’associazione di protezione animali. Seguendo il link di questa pagina, la chef e suo marito hanno visto una serie di foto di cuccioli in cerca di una casa. I cagnolini erano già stati tutti adottati, tranne uno: Cloud. E’ così che che il cane, identico a Nuvola, sia nell’aspetto che nel carattere, è entrato nella loro vita.

Cloud è un cane meticcio, così come Nuvola, ma entrambi sembrano incrociati con il pastore dell’Anatolia. Una razza estremamente coraggiosa, me dolcissima. Gli esemplari appartenenti a questa ‘varietà’ possono arrivare a pesare oltre 100 chili.

3 curiosità sul cane di Benedetta Rossi

Il cane di Benedetta Rossi non ricorda Nuvola solo nell’aspetto, ma anche nel carattere. Stando a quanto raccontato dalla chef sui social, quando è morto suo suocero, Cloud non ha mai lasciato da solo Marco, come se avesse compreso il suo dolore. Il primo ‘figlio’ peloso, in una circostanza analoga, si era comportato allo stesso modo.

-Cloud in italiano significa Nuvola, ed è proprio questo il nome del primo cane di Benedetta e Marco.

-Il cane di Benedetta sembra che sia truccato con il kajal, ma è soltanto merito di madre natura.

-Cloud ha avuto un problemino all’anca, ma adesso sembra tutto sotto controllo.

