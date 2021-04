Benedetta Rossi ha annunciato via social la scomparsa di suo suocero Lanfranco, padre di suo marito Marco Gentili.

Attraverso i social Benedetta Rossi ha condiviso il suo tragico lutto con i fan: pochi giorni fa è scomparso Lanfranco, papà di suo marito Marco Gentili. La food blogger ha deciso di prendersi una pausa dai social per rispettare il dolore che ha colpito la sua famiglia:

“Purtroppo mio suocero Lanfranco, se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia. Grazie per la vostra comprensione”, ha scritto nel suo post.

Benedetta Rossi: morto il padre di suo marito Marco

Con un commovente post via social, Benedetta Rossi ha annunciato la scomparsa di suo suocero Lanfranco. Nell’immagine postata dalla food blogger si vede suo marito Marco mentre è intento ad abbracciare il loro cane, Cloud.

“È proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quando abbiamo bisogno di loro. Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco. Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo”, ha scritto Benedetta Rossi nel suo post via social. In tanti tra i fan della coppia si sono uniti al loro dolore esprimendo le loro condoglianze tra i commenti.

I commenti d’affetto da parte di amici e colleghi

Tra i tanti che hanno espresso il loro calore alla coppia durante questo difficile momento vi è stata anche l’amica Antonella Clerici, che ha postato tra i commenti al post un emoticon a forma di cuore e ha lasciato intendere che pregherà per loro. Per il momento Benedetta Rossi e suo marito si prenderanno “una pausa” dai social, e in tanti non vedono l’ora di vederli di nuovo sui loro canali ufficiali.

Fonte foto: https://www.instagram.com/fattoincasadabenedetta/?hl=it