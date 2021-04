Delle modelle si sono lasciate immortalare senza veli sul balcone di un grattacielo di Dubai e sono state arrestate per “dissolutezza”.

Per il momento non sono note le generalità delle modelle che il 3 aprile si sono lasciate immortalare completamente senza veli sul balcone di un grattacielo a Dubai. Le immagini sono presto diventate virali sui social e – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – le top model sarebbero state arrestate con l’accusa di dissolutezza. La vicenda potrebbe costare loro fino a 6 mesi di carcere e una multa di almeno 1000 euro a testa.

Dubai, modelle nude sul balcone postano video sui social (che diventa virale): arrestate #dubai https://t.co/MOOudofBCI pic.twitter.com/uqkdyxVhxE — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) April 4, 2021

Modelle senza veli a Dubai

Le immagini di una decina di modelle senza veli sul balcone di un prestigioso hotel di Dubai hanno presto fatto il giro del mondo. Secondo il quotidiano The National potrebbe essersi trattato di una trovata pubblicitaria, e adesso le persone coinvolte rischierebbero fino a 6 mesi di carcere (oltre a una salatissima multa) per “dissolutezza”. L’identità delle top model non è ancora stata diffusa, ma le immagini stanno facendo il giro del mondo.

Le modelle hanno posato sul terrazzo del grattacielo nell’elegante quartiere di Marina in pieno giorno, e le immagini avrebbero lasciato sotto shock le autorità dell’Emirato, che avrebbero presto provveduto all’arresto.

Le leggi e la pena detentiva

Negli Emirati Arabi vigono severe leggi per quanto riguarda la pubblica decenza, e la pena detentiva per coloro che infrangano tali regole prevedono svariati mesi di carcere. Tra i reati passibili di detenzione vi sono anche il consumo di alcol e i baci in pubblico. Le modelle coinvolte nel video sul terrazzo – che probabilmente è stato organizzato a fini pubblicitari – potrebbero rischiare 6 mesi di carcere e una multa di 5mila dirham, circa 1150 euro. Sui social in tanti si chiedono quali siano i nomi delle modelle coinvolte nell’episodio.