Mentre circolano voci riguardanti le presunte “nozze lampo” di Belen, i Ferragnez hanno festeggiato la prima Pasqua della piccola Vittoria.

In occasione delle festività Pasquali del 2021 i Ferragnez hanno festeggiato insieme ai loro familiari l’arrivo della loro piccola Vittoria, che finalmente ha potuto trascorrere del tempo insieme alla nonna Marina Di Guardo e alle sorelle dell’influencer (Valentina e Francesca Ferragni). Nel frattempo Gianni Morandi – ancora ricoverato all’ospedale Bufalini a causa delle sue gravi ustioni – ha inviato i suoi auguri di Pasqua ai fan, e hanno iniziato a circolare voci riguardanti delle presunte “nozze lampo” per Belen e Antonino.

La Pasqua dei Ferragnez e degli altri vip

Chiara Ferragni ha trascorso le festività Pasquali con i parenti, che finalmente hanno potuto conoscere la sua piccola Vittoria (nata lo scorso 23 marzo).

Fedez e Chiara Ferragni

A causa delle restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus, l’influencer ha potuto “presentare” la nipotina ai suoi genitori solo durante le feste. “Mio padre Marco Ferragni ha conosciuto Vitto oggi”, ha scritto la Ferragni in un tenero post via social dove ha mostrato suo padre insieme alla bambina.

Gianni Morandi intanto non ha perso il suo inguaribile ottimismo pur trovandosi ancora ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. “Buona Pasqua a tutti“, ha scritto in un post in cui si è mostrato sorridente accanto ad un grande uovo di Pasqua.

La Pasqua è stata speciale anche per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, che presto diventeranno genitori della piccola Luna Marie. Secondo Roberto Lessi – stando a quanto riporta Libero – la coppia starebbe progettando un “matrimonio lampo” prima della nascita della bambina. La showgirl sfoggerà il suo secondo abito bianco col pancione? Al momento sulla questione non vi sono conferme.

La denuncia di Vittoria Puccini

Ospite a Da Noi… a Ruota Libera Vittoria Puccini ha invece denunciato episodi di catcalling che le sarebbero capitati in passato. L’attrice ha espresso la sua solidarietà verso Aurora Ramazzotti, che nei giorni scorsi aveva denunciato di esser stata vittima di episodi simili via social. “Trovo che abbia profondamente ragione: è una cosa che ho vissuto anche io sulla mia pelle e che mi ha sempre dato più che fastidio. L’ho trovata una violenza, un’aggressione…”, ha dichiarato l’attrice.