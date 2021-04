Elisa Isoardi per molto tempo è stata perseguitata da uno stalker che molestava anche il portiere di uno stabile.

Elisa Isoardi, la bella conduttrice italiana e naufraga dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi (la prima condotta da Ilary Blasi), è stata vittima per diverso tempo di uno stalker. L’uomo l’ha infatti perseguitata per anni, l’ha seguita nelle sue trasferte lavorative fino a molestare anche il portiere e alcuni inquilini di uno stabile romano. Si tratterebbe di un settantenne in pensione e originario della Sicilia, che attualmente rischierebbe di essere rinviato a giudizio per un processo bis. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Elisa Isoardi e lo stalker denunciato nel 2018

Secondo quanto si legge su Il Messaggero, l’uomo si presentava come il fidanzato di Elisa Isoardi ed è stato denunciato dalla conduttrice tv nel 2018 con la seguente motivazione: “Continui e asfissianti tentativi di accesso nello stabile per ricercare Elisa Isoardi lasciando all’ingresso di un appartamento lettere per lei”.

Lo stalker sembra si presentasse allo stabile di viale Pinturicchio, a Roma e al portiere come il compagno della Isoardi (la quale in realtà non viveva affatto in quel condominio) e inoltre, che non si limitasse solo a questo.

Pare infatti che l‘ossessione dell’uomo nei confronti di Elisa Isoardi lo spingesse anche a mandarle da quasi dieci anni: fiori, vestiti e vari oggetti ma anche a seguirla nelle varie trasferte di lavoro.

Elisa Isoardi assume un bodyguard

Dopo la denuncia, Elisa Isoardi aveva anche deciso di assumere un bodyguard per la sua incolumità. “Per il timore del mio persecutore ho assunto una guardia privata, le prime molestie risalgono al 2008. Spediva fiori e regali, anche costosi, anelli e abiti di sartoria e lettere in cui sosteneva che fossero gli astri a consigliare la relazione” aveva così confessato agli investigatori l’ex fidanzata del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.