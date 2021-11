Il furetto è uno degli animali domestici che si possono tenere con se. Prima di decidere se prenderne uno, ci sono però delle particolarità che è importante conoscere.

Il furetto è un mustelide che ha una lontana parentela con la puzzola. Adatto alla vita domestica è uno tra gli animali che vengono scelti più spesso quando si desidera accogliere in casa un esserino piccolo e poco impegnativo.

Prima di muoversi in tal senso è quindi opportuno capire se si tratta davvero dell’animale domestico più adatto alla propria famiglia.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Furetti domestici: come allevarli e cosa è importante sapere

I furetti sono animali che tendono a vivere bene in famiglia ma che per poter convivere con i bambini necessitano di qualcuno che li conosca abbastanza bene da saperli gestire.

furetto

Con una vita che va dai 5 agli 8 anni sono animaletti socievoli e intelligenti nonché bisognosi di attenzioni e di compagnia. Considerarli poco impegnativi può quindi essere un errore di valutazione che sarebbe meglio non fare.

Dolci con i membri della famiglia, giocano molto e non amano essere presi alla sprovvista. Quando ciò accade finiscono infatti con il mordere. Poco adatti a vivere in ambienti dove sono presenti altri animali tendono a soffrire di solitudine se lasciati a lungo da soli.

Quando vanno in calore possono emettere un odore poco gradevole. Inoltre è importante tenere a mente che prenderne più di uno non colma il loro bisogno di attenzioni.

In genere possono essere tenuti in gabbia per qualche ora purché questa sia grande e comprensiva di giochi. Per la maggior parte del tempo hanno però bisogno di vivere liberi ed in un ambiente reso sicuro per loro.

Furetto: prezzo e quanto costa mantenerlo

Un furetto, a differenza del criceto, costa solitamente dai 100 ai 200 euro. Anche se alcune specie considerate più pregiate possono arrivare anche ai 500 euro. A questi si dovranno poi sommare i costi del cibo, dei giochi e delle spese veterinarie che andranno effettuate regolarmente.

Si tratta quindi di animaletti che è bene acquistare solo se si è pienamente convinti della propria scelta e se si ritiene di poterne sostenere le spese e i vari bisogni.

Riproduzione riservata © 2021 - DG