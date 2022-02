Una volpe e un ragazzo diventano amici e condividono passeggiate e amore per il mare

Sembra una fiaba, come quella raccontata in Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, eppure è tutto vero: una volpe e un giovane abruzzese sono diventati amici.

volpe

Andrea Giusti, questo il nome del giovane, ha incontrato la volpe in riva al mare della Costa dei Trabocchi, in Abbruzzo, dove vive. “La volpe nella foto è una cara amica di passeggiate al mare d’inverno, la dimostrazione che si può, e anzi si deve, vivere in pace e in armonia con tutte le specie viventi che ci sono in questo mondo” scrive Andrea in uno dei post in cui parla di questo straordinario rapporto tra uomo e animale.

Il giovane ha persino scritto una poesia da dedicare alla sua amica UeUé, parte fondamentale della sua vita quotidiana:

Sulla costa Abruzzese,

Ci sono tante sorprese!

Durante il mio cammino,

Un giorno di primo mattino,

Per la prima di tante volte,

Vidi Ueue’ la Volpe!

D’istinto ci siamo piaciuti,

E insieme siamo cresciuti.

Non certo io in altezza,

Di sicuro lei in bellezza.

Da quel giorno a tutte le ore,

La penso con gioia e amore.

Ho saputo che qualche bambino,

La immagina vicino al suo lettino,

Che tanta brava gente,

Ha lei spesso in mente,

Mentre io di vederla ho bisogno,

Sarò scemo ma è il mio sogno!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG