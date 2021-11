Volpino di Pomerania: le caratteristiche, il comportamento, le peculiarità ma anche il prezzo di questa razza di cani dolce e simpatica.

Se ami i cani di piccola taglia, non potrai resistere al fascino e alla simpatia del volpino di Pomerania, una delle razze più amate al mondo. Conosciuto anche smemplicemente come Poms o Pomerania, dal nome della regione in cui ha avuto origine (tra Germania e Polonia), è un simpatico animaletto appartenente al Gruppo 5 della Federazione cinologica internazionale, quello dei cani Spitz e di tipo primitivo. In effetti, il suo nome originale era proprio Spitz nano tedesco, perché si tratta di una versione ‘in miniatura’ di questa straordinaria tipologia di animali.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Piccolo ma robusto, audace e molto affettuoso, è diventato particolarmente popolare negli Stati Uniti nel corso degli ultimi dieci anni. La sua diffusione è diventata così ampia da farlo entrare nella classifica delle quindici razze canine più registrate negli USA. Un dato che ha una piccola spiegazione: a far aumentare la sua fama è stato il fatto di essere stato scelto come animaletto da compagnia da molte celebrità. Andiamo a scoprire insieme tutte le caratteristiche più importanti di questa razza.

Pomerania, un cane per ogni esigenza: le caratteristiche

Il volpino nano di Pomerania è un cane perfetto per vivere in casa e crescere anche con i bambini. Dotato di una salute generalmente molto buona, ha bisogno di poche ma importanti attenzioni. Ad esempio per quanto riguarda la pulizia, che deve essere fatta necessariamente con una certa regolarità al suo folto mantello. D’indole fedele e anche piuttosto tranquilla, non essendo un cacciatore, è molto energico e robusto, vivace e sempre desideroso di giocare. Ha un’intelligenza spiccata, una grande curiosità ed è anche molto sensibile.

Cani volpini di Pomerania

Alto tra i 18 e i 22 centimetri da adulto e piuttosto longevo (può vivere tra i 12 e i 16 anni), ha ereditato dagli altri Spitz tedeschi un mantello splendido, vaporoso. Riconoscibile anche per la coda cespugliosa, tenuta quasi sempre a riccio, può essere di colore bianco, nero, marrone, arancio e grigio, spesso bicolore. Di carattere fedele, specialmente verso il padrone e verso la sua famiglia, tende a essere particolarmente affettuoso e a pretendere molte attenzioni. Questo può renderlo un po’ faticoso per chi ha molti impegni, ma la dolcezza che riesce a restituire ripaga di ogni ‘sforzo’ e ‘sacrificio’. Amichevole con i più piccoli, non è particolarmente socievole con gli estranei, ma nemmeno troppo antipatico. Pur essendo diffidente, riesce ad abituarsi facilmente alla presenza di persone estranee al nucleo familiare.

Particolarmente adatto per la vita in un appartamento, non necessitando di spazi ampi e aperti, è anche per questo motivo un perfetto guardiano di casa. Può sopportare anche qualche ora in solitudine, ma non deve essere lasciiato solo per troppo tempo, o potrebbe soffrire di ansia da separazione. Per quanto riguarda le temperature cui può essere esposto, anche per via delle sue origini sopporta abbastanza bene il freddo (non eccessivo e non per lungo tempo), ma deve essere preservato dal caldo asfissiante.

Volpino di Pomerania

Non sei particolarmente esperto di cani ma ti piacerebbe molto adottare questo piccolo Spitz? Nessun problema. Una delle qualità migliori dei cani volpino di Pomerania è che sono perfetti come primo animale domestico, perché necessitano di poche cure, non è tendente al morso anche se potrebbe risultare un po’ ‘rumoroso’. Si tratta infatti di una razza che tende ad abbaiare in diverse circostanze.

Volpino di Pomerania: pro e contro

Riassumendo le sue principali caratteristiche, possiamo dire che tra i punti di forza del Poms c’è senza dubbio la sua adattabilità alla vita in appartamento, la facilità di pulizia e anche l’intelligenza e la facilità di addestramento. Inoltre, non è un cane che tende ad ingrassare, e questo comporta pochi problemi di salute e una mobilità sempre buona. Anche dal punto di vista della salivazione riesce a contenersi, a differenza di altri cagnolini molto simpatici ma più problematici sotto questo aspetto.

Lavare un volpino di Pomerania

Esistono però anche delle criticità che non devono essere sottovalutate prima dell’acquisto o dell’adozione. Il Pomerania non è un gran cacciatore, ma potrebbe diventare facilmente una ‘preda‘, e quindi incappare in qualche problema con cani più grandi di lui. Meglio stare allerta sempre quando lo si porta a passeggio. Abbaia poi spesso, e farlo smettere non è così semplice. Anzi, senza un’adeguata educazione tenderà a farlo anche per motivi futili, risultando fastidioso (soprattutto per i vicini).

Ha bisogno poi di socializzare con gli altri cani fin da cucciolo, per non rischiare di sviluppare difetti comportamentali. Va inoltre curato con attenzionie per quanto riguarda il pelo, molto folto ma soggetto a perdite in caso di incuria, e deve essere preservato, come abbiamo detto, dalle temperature troppo calde. Se quindi abiti in un posto particolarmente afoso, sarà necessario, come minimo, dotarti di un climatizzatore.

Quanto costa un volpino di Pomerania?

Diventato molto famoso anche in Italia, soprattutto perché adottato anche da alcune celebrità, tra cui Giulia De Lellis, che ne ha uno simpaticissimo chiamato Tommaso Kowalski, il Pomerania non è un cane per tutte le tasche. Il suo prezzo si attesta nella fascia alta, ed anche per questo gli esperti suggeriscono l’acquisto solo tramite allevatori seri e certificati, per evitare di incappare in truffe.

Il suo prezzo medio nell’ultimo anno è stato di circa 1000 euro nei negozi e di circa 1500 euro presso allevatori e privati. Contenuti invece i costi per il suo mantenimento, date anche le sue ridotte dimensioni. Si consiglia comunque di trattarlo sempre bene, acquistando cibo di qualità e portandolo spesso da un toeletattore professionista per curare al meglio il suo bellissimo mantello.