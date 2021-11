La stella del calcio si diletta in una passeggiata con i suoi amici a 4 zampe e documenta il momento con un dolcissimo selfie.

Sapevate che il grande David Beckham ha una passione? No, non è il calcio… parliamo degli animali! Il calciatore ha sempre avuto a cuore i nostri pelosetti a 4 zampe, soprattuto se si parla dei suoi!

Beckham, infatti, ha ben 2 cagnolini domestici, ovvero Figo e Olive, con cui ama trascorrere la maggior parte del suo tempo libero. Più e più volte, infatti, il calciatore ha postato delle immagini in compagnia dei suoi amici più fidati, non solo in momenti di tenerezza tra le mura domestiche, ma anche all’esterno.

L’ultimo scatto risale a poche ore fa: nel corso di una passeggiata nei pressi di una zona acquatica, il calciatore ha postato un selfie con i suoi pelosetti, i quali sembrano quasi essersi messi in posa per l’occasione. Vi mostriamo qui la foto:

In abbigliamento sportivo, Beckham non ha perso occasione per trascorrere il suo tempo libero con i cagnolini, ai quali sembra voler davvero molto bene. Figo e Olive sono davvero due pelosetti fortunati! Con tutte le storie che si sentono ogni giorno, purtroppo essere circondati da amore per gli animali non è del tutto scontato.

Vi piace questo scatto?