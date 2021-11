Il bichon frise è uno dei cani da compagnia più rari. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda e quali sono le principali caratteristiche.

Il bichon frise è una particolare razza di cane che un tempo era particolarmente apprezzata ma che negli ultimi anni è divenuta sempre più rara. Ciò nonostante si tratta di un ottimo cane da compagnia, perfetto per vita in appartamento e per la convivenza con i bambini. Proviamo a conoscerlo meglio e a capire quali sono le caratteristiche che lo rendono a suo modo unico e perfetto per la vita in famiglia.

Bichon frise: carattere e tratti particolari

Il Bichon frise rientra tra i cani di piccola taglia e vanta un manto bianco come la neve ed estremamente soffice.

bichon frise

Se ben tenuto, il suo pelo può arrivare anche ai 10 cm di lunghezza, motivo per cui viene spesso paragonato alla capra di Mongolia. Dal portamento regale, ha un carattere dolce e affettuoso. Sempre pronto a giocare, si lega in modo incredibile ai componenti della famiglia rivelandosi al contempo un compagno di giochi ideale per i più piccoli.

Amante dell’ambiente domestico ha anche bisogno di uscire all’aria aperta e di socializzare con gli altri cani. Un aspetto del quale è importante tener conto prima di prenderne uno. Se troppo isolato, il suo carattere può farsi infatti più schivo portandolo addirittura ad atteggiamenti aggressivi e ai quali si unirebbe un malessere da parte del peloso.

Bichon frise: quanto costa

Il bichon frise ha prezzi che variano tra i 500 e i 1000 euro. A questi vanno aggiunti i costi per gli alimenti e i giochi, quelli per le spese veterinarie e quelli per la cura del pelo che andrebbe sistemato dalle due alle sei volte l’anno. Anche i denti necessitano di essere curati con una certa attenzione e a ciò si aggiungono le spese veterinarie.

Quanto al dove acquistarlo è sempre meglio rivolgersi ad allevatori che amino e conoscano la razza nel modo giusto. Essendo molto rara può infatti necessitare di indicazioni precise da chi la conosce bene e sa come va gestita nelle varie fasi della sua vita.