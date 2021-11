Il cucciolo non smette di fare le feste ai suoi padroni appena ritorna tra le loro braccia.

Questa è la storia a lieto fine di Alex, un chihuahua della Florida. Il cucciolo viveva con due ragazzi e con un amico a quattro zampe di nome Thunder. Un giorno Alex esce di casa per andare proprio dal cagnolino Thunder, che in quel momento si trovava in compagnia della nonna della famiglia. Tuttavia, per motivi sconosciuti, Alex non ha fatto ritorno a casa ed è sparito per sei anni: non serve spiegare il dolore provato dai suoi padroni.

Nella vita però non bisogna mai smettere di sperare: sei anni dopo, Alex è stato ritrovato da un passante in condizioni critiche a 400 km da casa, nella cittadina di Sumter. Il signore, vedendo il cagnolino mal ridotto a causa della denutrizione e dei parassiti, ha deciso di affidarlo alle amorevoli cure della fondazione TUA Humane Society SPCA. I volontari lo hanno salvato e grazie al suo microchip sono riusciti a rintracciare la sua famiglia, che il cucciolo non aveva mai dimenticato.

La scena del cagnolino riunito con la sua famiglia è toccante: Alex non smette di scodinzolare e i padroni versano copiose lacrime di gioia: nemmeno loro avevano mai dimenticato il loro amico.