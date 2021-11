Questa vicenda narra di una coppia davvero molto unita, formata da cane e scimmia: non si separano mai, dunque vanno adottati insieme.

Questa storia di animali dimostra ancora una volta quanto la loro sensibilità e bontà vadano oltre qualsiasi confine terreno.

La vicenda di oggi si è svolta a Cartagena, in Colombia e ha per protagonisti la cagnolina Luna e la scimmietta Beto. Beto è stato separato dalla sua mamma prima del tempo e poi portato via dal suo habitat naturale per essere venduto sul mercato illegale. E’ così che, probabilmente, ha scelto di scappare e si è ritrovato in strada, dove non aveva mai vissuto.

E’ qui che è accaduto un qualcosa di davvero incredibile: Beto ha incontrato Luna, una pelosetta randagia che, al contrario di lui, sapeva perfettamente come vivere senza una casa. Per questo motivo, ha deciso di accoglierla e portarla sempre con sè, sul suo dorso: dunque, Luna è diventata una sorta di mamma adottiva per la scimmietta e, ormai, sono una coppia inseparabile.

Dopo aver notato questa incredibile simbiosi, i cittadini hanno scelto di avvisare la Polizia Ambientale ed Ecologica della Colombia ed è qui che si è notato tutto l’amore che intercorre trai due animali: da 18 mesi a questa parte, infatti, sono una famiglia ed è impossibile separarle, anche solo per una visita veterinaria.

Attualmente, Luna e Beto vivono insieme in un’area speciale della Corporazione Autonoma Regionale di Canal Del Dique (CARDIQUE) e l’adozione potrà avvenire solo ed esclusivamente in coppia.