Tommaso Zorzi è diventato, in poco tempo, uno dei volti più conosciuti della TV. L’influencer – che prima viveva a Londra – ha nel cuore un personaggio molto famoso, in particolare, che lo ha aiutato a costruire la sua carriera sul piccolo schermo. Si tratta di Elettra Lamborghini.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP, la carriera di Tommaso Zorzi ha spiccato il volo in TV. L’influencer, però, si sente di ringraziare, dal profondo del suo cuore, Elettra Lamborghini che lo avrebbe sostenuto in questo bellissimo percorso professionale. Uno scatto su Instagram

Ecco cosa ha dichiarato l’influencer in una intervista a Grazia: “Non ho mai pensato alla tv, anche se da piccolo facevo spettacolini: i miei modelli erano Franca Valeri, Anna Marchesini e Mariangela Melato. Ero in Inghilterra quando mi proposero Riccanza. Fu l’influencer Elettra Lamborghini a fare il mio nome. Poi arrivò Pechino Express“.

L’ex concorrente di Riccanza, inoltre, ha parlato dei progetti futuri, esprimendo la volontà di diventare un bravo presentatore per il piccolo schermo: “Voglio imparare a fare, bene, il conduttore tv. Sogno un programma in cui gli ospiti raccontino storie pazzesche. Sono sempre stato l’amico a cui confidi le cose peggiori, niente mi scandalizza. Ma i sogni devono cambiare ogni anno”.

Ha, dunque, grandi aspirazioni Tommy e non possiamo che augurargli il meglio e che i suoi sogni si realizzino quanto prima.

