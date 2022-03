Tommaso Zorzi, dopo Drag Race Italia dove tornerà per la seconda stagione, continua la sua carriera da conduttore per Discovery con uno nuovo show.

Il programma nuovo che lo vedrà al timone sarà uno show ambientato nel mondo della sartoria, ovvero il format britannico The Great British Sewing Bee. La trasmissione reality ricalca il format di Bake Off ma con dei sarti amatoriali.

Il portale Dagospia, parlando sempre del futuro televisivo di Tommaso Zorzi, ha anche riportato che sarà sempre nella giuria della prossima edizione di Drag Race Italia, in onda ovviamente su Real Time.

Non sappiamo ancora, invece, quando questo nuovo programma sartoriale sarà mandato in onda e su quale canale, bisognerà attendere notizie ufficiali del network.

