In attesa del serale di Amici 21, arrivano nuove indiscrezioni sulla scelta della giuria da parte di Maria De Filippi, che a quanto pare non vuole lasciare la strada vecchia per la nuova…

Squadra che vince non si cambia, o almeno così la pensa Maria De Filippi che per il serale di Amici 21 avrebbe confermato la stessa giuria dello scorso anno.

Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, la conduttrice e la sua redazione avrebbero scelto ancora una volta il trio formato da Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto, che torneranno sulle poltrone rosse a giudicare le esibizioni dei talenti della scuola.

Nessuna novità in casa Amici, quindi, si ripeterà lo stesso meccanismo dello scorso anno con gli stessi giurati in studio.

Inoltre, i tre giurati sono inoltre apparsi nell’ultima puntata, andata in onda martedì 8 marzo, di Stasera tutto è possibile, il comic show, condotto proprio da Stefano De Martino.

Non ci resta che attendere il prossimo 19 marzo, quando il serale di Amici 21 andrà in onda in prima serata su Canale 5.

