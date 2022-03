Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Gemma Galgani torna protagonista e si dovrebbe improvvisare massaggiatrice per Franco, intanto Ida e Alessandro avranno un altro scontro.

Uomini e Donne torna con un’altra puntata, condotta da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che circolano sul web, Gemma Galgani tornerà a far parlare di sé facendo un massaggio a Franco un cavaliere del trono over. Ancora indecisioni e liti, invece, per Ida Platano e Alessandro che proseguono comunque la loro frequentazione.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Nella puntata di oggi, tornerà al centro dell’attenzione del dating Gemma Galgani. La dama torinese è rimasta senza corteggiatori ma ha adocchiato Franco, un cavaliere del parterre maschile. Proprio lui ha da poco troncato la frequentazione con Enza. La dama non ha gradito la richiesta del cavaliere di un massaggio da parte sua e così ha troncato la conoscenza. Gemma coglie la palla al balzo e decide di fare da massaggiatrice al signore per conquistarlo. Questo susciterà sicuramente la reazione di Tina Cipollari che non si risparmia mai con la dama torinese.

Al centro studio ci saranno anche Ida Platano e Alessandro. La coppia si è data finalmente l’esclusiva, Alessandro non ha fatto entrare una ragazza venuta a conoscerlo e questo gesto è stato apprezzato dalla dama. Nonostante questo però, tra i due continuano i dubbi. La Platano non si fida ciecamente del cavaliere e questo li porterà ad avere un’altra discussione. Una volta calmate le acque, Ida e Alessandro dichiarano di voler comunque passare il weekend insieme. Basterà per sistemare le cose?

