L’irriverente programma condotto da Belen e Teo Mammucchari torna per un nuovo appuntamento: i servizi e le inchieste saranno incentrate sulla guerra in Ucraina ma ci saranno anche i classici scherzi.

Le Iene torna per un altro appuntamento, in onda su Italia 1. La guerra in Ucraina e gli interventi umanitari per la comunità sono al centro della serata ma ci sarà anche dell’intrattenimento con i noti scherzi del programma, chi sarà la vittima stasera?

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Tutto quello che accadrà stasera a Le Iene

La puntata si aprirà con il reportage di Ismaele La Vardera sulla catena umanitaria per aiutare il popolo ucraino dilaniata dalla guerra. Numerosi tir e camion con beni di prima necessità hanno organizzato un viaggio lungo la Slovenia, l’Ungheria, la Romania, per arrivare in Ucraina. Sempre riguardo la guerra, ci sarà il servizio di Giulio Golia. L’inviato intervista Yulia, una ragazza di 31 anni scappata dall’Ucraina al nono mese di gravidanza e con già una figlia di 8 anni a carico. L’esule racconterà la sua storia e come è riuscita a scappare.

La serata continua con il servizio di Gaston Zama che intervista un gruppo di “negazionisti” della guerra tra Russia e Ucraina. Per loro il conflitto è solo una finzione, una scusa per qualcos’altro come d’altronde lo stesso Covid-19 che sarebbe una pura invenzione. Non potevano mancare però, un po’ di risate con il classico scherzo de Le Iene. La vittima questa volta è Alessandra Mussolini, come reagirà? Intanto in studio come ospiti faranno due chiacchiere Max Angioni, Eleazaro Rossi, Enrico Brignano e Michele Bravi. La puntata si chiuderà con un’intervista a Bresh, un giovane rapper molto amato dai giovani.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG