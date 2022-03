Ecco dove vedere, o rivedere, Chernobyl, la serie TV che racconta l’incidente alla centrale nucleare ucraina del 1986.

Chernobyl è stata una delle serie TV di maggiore successo del 2019, è stata capace di conquistare il pubblico in tutto il mondo ma anche la critica e ha vinto numerosi premi agli Emmy, ai Golden Globe e in tante altri importanti eventi. La serie TV racconta la storia del disastro alla centrale nucleare di Chernobyl avvenuto il 26 aprile del 1986. Se ancora non avete visto i 5 episodi che compongono la miniserie o se volete rivederli ma non sapete come fare, siete arrivati nel posto giusto.

Dove vedere Chernobyl in streaming e in TV

Chernobyl è una serie TV di HBO e in Italia è arrivata in anteprima su Sky Atlantic, anche se gli episodi sono stati trasmessi più volte in chiaro anche su La 7. Chi volesse vedere o rivedere gli episodi di Chernobyl può farlo collegandosi alla piattaforma Now TV. Ma non solo.

I cinque episodi di Chernobyl sono disponibili anche gratis sul sito di La7. Basta collegarsi alla piattaforma della TV, digitare Chernobyl sul simbolo della lenta d’ingrandimento e andare poi su “episodi completo”: a quel punto si trovano due player, il primo con gli episodi 1, 2 e 3, il secondo con gli episodi 4 e 5.

Chernobyl: il cast e le location della serie TV

Il protagonista di Chernobyl è Jared Harris che interpreta il ruolo di Valerij Alekseevič Legasov, il principale consulente tecnico-scientifico che è stato incaricato di occuparsi del disastro nucleare. Stellan Skarsgard veste invece i panni del Vicesegretario del Consiglio dei Ministri , Boris Scerbina. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Paul Ritter, Jessie Buckley, Adam Nagaitis, Con O’Neill, Sam Troughton e Adrian Rawlins.

Le riprese degli episodi non sono ovviamente state effettuate nei luoghi in cui avvenne l’incidente, che ancora oggi non sono abitabili per via delle radiazioni, ma le location di Chernobyl si trovano principalmente in Lituania.

