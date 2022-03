Nuovo cambio di programmazione per Rai 1, che cancella il film 18 Regali e manda in onda uno speciale di Porta a Porta sull’Ucraina.

Questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, sarebbe dovuto andare in onda il film 18 Regali, con Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini, ma la programmazione è cambiata.

A causa, però, della continua escalation della guerra in Ucraina, Rai 1 ha cambiato programmazione decidendo di mandare in onda uno speciale di Porta a Porta, in cui Bruno Vespa darà tutti gli aggiornamenti sulla situazione.

Secondo le anticipazioni, sono previsti collegamenti con gli inviati dal fronte e dai confini, che faranno il punto della situazione, raccontando le drammatiche storie di donne e di bambini in fuga dal paese invaso dall’esercito di Vladimir Putin.

In studio ospiti e analisti, che cercheranno di dare un quadro quanto più preciso sulla guerra tra Russia e Ucraina.

