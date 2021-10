Il gatto a pelo lungo è senza alcun dubbio tra i più apprezzati. Scopriamo perché e quali sono le razze a pelo lungo più belle tra tutte.

Chi ama il gatto a pelo lungo è solitamente attratto dal suo manto soffice, dagli occhi che risaltano in modo molto evidente e dalla sensazione di morbidezza che si ha anche solo osservandone il pelo.

Non per niente, i gatti a pelo lungo rientrano tra i più cercati, e questo anche se a volte può capitare di trovarsi indecisi tra le varie razze o di confonderle addirittura tra loro. Scopriamo quindi cosa contraddistingue il gatto a pelo lungo di razza e quali sono le più belle tra tutte.

Razze di gatti a pelo lungo: quali sono le più amate

Di gatti a pelo lungo ce ne sono diversi ed è quindi giusto ricordare almeno alcune tra le razze più belle.

gatto persiano

C’è ad esempio il maine coon che si distingue per la sua stazza e per le orecchie da lince. Il tutto per un gatto vivace ma che sa essere anche coccolone.

Esiste poi il gatto birmano con occhi blu e manto bianco come la neve il cui pelo, stranamente, non è solito annodarsi.

Il gatto norvegese a pelo lungo si fa notare per la sua maestosità e per la capacità di socializzare bene con gli umani mentre il gatto europeo si distingue per il manto tigrato o striato e per la sua intelligenza spiccata.

Non si può poi non menzionare il più famoso di tutti, ovvero il gatto persiano che con il suo musetto schiacciato attira sempre tantissime coccole.

Gatti a pelo lungo e allergie

Come molti sapranno, tante persone risultano allergiche ai gatti, dovendo così rinunciare al piacere di tenerne uno. In realtà, esiste una razza particolare che non produce la proteina Fel 1 che provoca la suddetta allergia nei soggetti più sensibili.

Si tratta del gatto siberiano, dolce e socievole per natura e questo sebbene di base conservi un certo istinto selvatico. Spesso inserito come aiuto in ambito di pet terapy è un gatto che tra le altre cose si adatta bene alla vita con altri animali.