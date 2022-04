Csaba della Zorza ha attirato un polverone di polemiche per la risposta data a una domanda fatta sui social.

A causa di una risposta data sui social, Csaba della Zorza ha scatenato diverse polemiche tra chi la segue e chi no. La foodblogger ed esperta di bon ton, che abbiamo conosciuto nel programma Cortesie per gli ospiti ha rivelato come gestisce la vita familiare e le sue rivelazioni non sono piaciute a tutti.

Csaba Della Zorza, polemiche sulla foodblogger: i motivi

A Csaba Della Zorza è stato chiesto sui social come gestisce la vita familiare, visto che è una donna impegnata con la sua attività professionale. La foodblogger ha affermato che la sua famiglia mangia solamente prodotti realizzati in casa. Una foto di Csaba:

Gli alimenti realizzati tra le quattro mura domestiche, però, richiedono tempo e dedizione. Per Csaba, però, non c’è alcun problema: “Certo, io cucino tutti i giorni. Parto alle 6.30 con il pranzo che i miei figli portano a scuola e termino con la cena. Noi mangiamo solo cose fatte in casa, dal pane alla pasta fresca. Basta organizzarsi“.

Una risposta poco gradita

La risposta di Csaba – in merito alla domanda sul ménage familiare – non è piaciuta ad alcuni utenti che hanno commentato in maniera un po’ contrariata. Non tutti, infatti, si ritrovano nelle sue parole, visto che di tempo – soprattutto al mattino – non tutti ne hanno per preparare pranzo e cena a base di prodotti fatti in casa.

Un utente, infatti, le ha risposto così in un tweet: “Io alle 6:30 mi sto infilando le scarpe che attacco a lavorare alle 7“. Quello che non è piaciuto, in particolare, della risposta è la parte del “basta organizzarsi“.

Qualcuno, però, la difende e dice semplicemente che l’esperta di bon ton ha solo risposto a una domanda, senza voler svilire nessuno: “Le hanno fatto una domanda e lei ha risposto. Con la sua vita ed i suoi impegni a LEI basta organizzarsi, non vedo il problema“.

