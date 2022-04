Oltre a pubblicare il video del suo primo provino, Michelle Hunziker ricorda anche l’infanzia trascorsa in Svizzera.

Michelle Hunziker ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, il primo provino che sostenne, quando era solamente una ragazzina piena di sogni e speranze. Sul popolare social, inoltre, la conduttrice televisiva ricorda anche la sua infanzia trascorsa in Svizzera.

Michelle Hunziker pubblica il suo primo provino

Sul suo profilo Instagram, Michelle Hunziker ha pubblicato il suo primo provino. Era una ragazza giovane, bellissima e dal sorriso smagliante: caratteristiche che, per la conduttrice, non sono mai appassite. Il video del provino:

“Non importa quanto sembrano impossibili i vostri sogni – dice la conduttrice in didascalia ai suoi seguaci- da dove venite e in che condizione siete attualmente, fate volare alte le vostre aspirazioni, non bloccate mai voi stessi nel sognare con il cuore qualcosa di straordinario…perché potrebbe avverarsi“.

Michelle Hunziker

L’infanzia in Svizzera

Michelle, inoltre, si sofferma anche al ricordo dell’infanzia trascorsa in Svizzera, suo paese di nascita. Ecco le sue parole: “Se penso alla mia infanzia, a dove sono nata e cresciuta, ai monti e alla mia minuscola cameretta in Svizzera nella quale spesso mi trovavo a guardare fuori dalla finestra sognando qualcosa di straordinario per me… non sapevo cosa potesse essere“, dice la Hunziker.

E aggiunge: “Ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcohol“, ricordando i problemi familiari che avevano i suoi genitori.

