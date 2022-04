La conduttrice ha sfoggiato sui social un tubino rosso e aderente che mette in risalto il suo fisico scolpito, a mettere il like è proprio Giovanni con cui dovrebbe avere una relazione non ufficialmente confermata.

La bellissima Michelle Hunziker ha condiviso uno scatto che ha fatto impazzire il web, totalizzando numerosi like. Un vestito che mette in risalto tutta la sua sensualità a cui il suo Giovanni, non ha potuto resistere. Proprio il suo nome spunta tra i tanti like e questo potrebbe confermare ancora di più la loro relazione.

Il bellissimo scatto di Michelle Hunziker e like che conferma tutto

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati paparazzati insieme tra baci, coccole e passeggiate mano nella mano. I due non hanno ancora confermato in via ufficiale la loro relazione ma un ultimo dettaglio potrebbe cambiare tutto.

La conduttrice ha infatti pubblicato una foto del backstage di Striscia la Notizia, in cui indossa un tubino rosso fuoco che ha fatto girare la testa al web. Tra i “mi piace” spunta anche quello di Giovanni, presunta nuova fiamma della Hunziker e considerando gli ultimi avvenimenti, non sembra essere una coincidenza. I due dunque starebbero insieme da pochi mesi per quel che il gossip è riuscito a carpire, ma ci sono indiscrezioni che parlano di molto più tempo. Che finalmente la coppia esca allo scoperto? Intanto i due si godono la loro storia d’amore lontani dalle telecamere.

