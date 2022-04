E’ da molto tempo che circolano voci sul presunto parrucchino di Antonio Zequila ma la verità ancora non si è capita del tutto, a svelarlo è la sorella.

Da quando Antonio Zequila è apparso sull’Isola dei Famosi 2022 è scoppiato il parrucchinogate. Dopo le dichiarazioni di alcuni vip, in molti vogliono sapere se l’ex naufrago abbia effettivamente usato questo tipo di “rimedio” ai suoi capelli. A mettere in chiaro tutto è la sorella che lo rivela a Barbara D’Urso.

“Antonio Zequila non ha il parrucchino ma voleva farsi il trapianto”

Antonio Zequila aveva il parrucchino all’Isola dei Famosi? Questa la domanda che tormenta in tanti. In occasione di un invito a Mattino 5, Patrizia Groppelli dichiara: “Sono preoccupata per Antonio Zequila perchè ha talmente tanta plastica in faccia e questo toupet e tutto il resto, cioè sono terrorizzata con il clima…Si scioglierà tutto…” L’ospite ha dunque dichiarato che il naufrago indossasse il parrucchino e da lì è scoppiato un vero e proprio caso.

La sorella ospite da Barbara D’Urso ha però messo in chiaro ogni cosa: “Antonio non ha il il parrucchino. ” La conduttrice ricorda però, le dichiarazioni di Zequila che aveva sostenuto di volersi sottoporre a un trapianto di capelli. Su questo la sorella dell’ex naufrago conferma ma spiega: “È andato in Turchia, ha avuto paura ed è tornato indietro. Lo voleva fare ma non l’ha fatto!” Dunque, almeno per il momento il mistero sembra risolto, Antonio non ha il parrucchino e non ha neanche fatto il trapianto quindi i capelli sono naturali.

