Negli ultimi giorni la coppia è tornata a intasare la cronaca rosa su una presunta crisi tra loro, dovute ad alcune dichiarazioni sospette ma ha parlare è l’ex gieffina che spiega tutto.

Durante la partecipazione di Manila Nazzaro al GF Vip 6, alcune dichiarazioni di Lorenzo Amoruso avevano fatto pensare a una crisi di coppia e ora la coppia torna al centro del gossip sempre per una dichiarazione dell’ex calciatore. A spiegare tutto è l’ex Miss che interviene sui social per smentire tutto.

Le dichiarazioni di Lorenzo e la smentita di Manila Nazzaro

Le voci su una presunta crisi tra loro non fanno che aumentare. Questo a causa delle poche foto che la coppia avrebbe fatto insieme sui social negli ultimi tempi e di una dichiarazione di Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore ha infatti svelato che lui e Manila non erano insieme per motivi di lavoro. Nonostante avesse specificato il motivo della distanza, il web ha comunque pensato ci fosse aria di crisi tra i due.

A mettere un punto sulla questione, interviene Manila Nazzaro con un post su Twitter: “Leggo articoli su me e Lorenzo Amoruso secondo cui ci saremmo separati… poi li leggi ed è il nulla cosmico. Direi basta articoli acchiappa click!“. Insomma, la bella Miss non ne può proprio più di queste indiscrezioni che lei stessa ha smentito. Tra i due sembra andare tutto a gonfie vele e si stanno godendo la loro relazione dopo quasi sei mesi di distanza a causa del GF. Ecco il post:

Infine.. leggo di “articoli” su me e Lorenzo secondo cui ci saremmo separati… poi li leggi ed è il nulla cosmico. Direi basta articoli acchiappa click!!! #anchemeno 😏 — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) April 5, 2022

