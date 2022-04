Il padre dei fratelli Rodriguez parla del suo rapporto con la moglie Veronica, di quanto sia importante per lui e della mancanza che sta avvertendo all’Isola dei Famosi.

Nella diretta di ieri sera, Ilary Blasi fa entrare in studio Veronica la moglie di Gustavo Rodriguez, la quale fa una sorpresa al marito. Il naufrago è colto dall’emozione e dalla commozione e racconta il loro profondo amore e quanto la sua complice nella vita, gli stia mancando tutti i giorni.

Le dichiarazioni di Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez che concorre in coppia con il figlio Jeremias, ha ricevuto una sorpresa da sua moglie Veronica. Il naufrago, collegato dall’Honduras, ha parlato del suo amore per lei: “Per me Veronica è la persona che dal giorno che mi ha conosciuto, si è fidata di me. Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso perché non abbiamo bisogno. Mi manca fare le piccole cose con lei. Cucinare, parlare, guardare la tv insieme. Mi manca tantissimo. È l’unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla“.

E ancora: “È il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo“

Veronica ha poi risposto al marito con altrettanto amore: “Sono orgogliosa di te. Lo sai che ti amo, te lo dico attraverso tante cose. Lui è così. È una persona saggia. Lui è il mio equilibrio, mi fa riflettere. Non è vero che solo io comando la famiglia. Lui aiuta gli altri, dà buoni consigli ed è un bravissimo papà. Ti amo tanto“.

