La cantante ha ricevuto una bellissima e romantica proposta di matrimonio degna di qualsiasi film d’amore, davanti alla Torre Eiffel.

Mod Sun si è inginocchiato, come sfondo la Torre Eiffel e Avril Lavigne ha detto “sì”. La bellissima proposta di matrimonio degna di un film romantico, un classico, è stata pubblicata dalla coppia su Instagram. I fan della cantante sono felicissimi dell’evento e hanno riempito Avril di affetto e calore.

La romantica proposta di matrimonio

Il produttore discografico ha chiesto alla sua Avril di convolare a nozze e diventare marito e moglie. Su Instagram a corredo delle foto, la cantante scrive: “Sì, Ti amo per sempre. Domenica 27 marzo 2022“. A questo punto, Mod Sun ha voluto dedicare alla sua amata un messaggio d’amore profondo: “Il giorno in cui ci siamo incontrati sapevo che eri quella giusta. Saremo insieme per sempre finché i nostri giorni non saranno finiti. Ho fatto un sogno in cui facevo la proposta a Parigi, ho tirato fuori un anello e ti ho chiesto di indossarlo. Ero su un ginocchio mentre ti guardavo negli occhi. Sei troppo bella per essere descritta dalle mie parole. Ti ho preso la mano, ho preso un ultimo respiro… Ho detto “mi vuoi sposare?”. Ha detto “sì”.

Un bellissimo “Happy ending” come recita una delle hit della star punk-rock. Dopo le loro precedenti relazioni che sono state in parte dolorose, la coppia ha finalmente trovato la felicità e il benessere e presto condivideranno la propria vita da coniugi. Non si sa ancora la data delle nozze, ma presto sicuramente verranno rese note. Ecco il post:

