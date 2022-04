Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Jeremias si è scagliato contro gli autori e anche contro l’inviato lamentando di alcune regole a suo sfavore, Alvin replica duramente.

Jeremias Rodriguez si è dimostrato particolarmente polemico nell’ultima diretta. Il naufrago non faceva parlare il padre Gustavo e poi ha insinuato che l’inviato non stesse controllando le regole della prova leader. La replica di Alvin è abbastanza dura, rimprovera il concorrente per il suo modo di comportarsi.

Le dichiarazioni di Alvin che riprende Jeremias

Come riporta Fan Page, Alvin ha perso la pazienza con Jeremias perchè, nel momento in cui gli è stata data la parola da Ilary Blasi, lui non faceva parlare il padre rispondendo al posto suo. L’inviato sbotta: “Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te.”

Successivamente un altro scontro con l’inviato si è presentato in diretta. Durante la prova leader i naufraghi dovevano aiutarsi per rimanere sostenuti e non cadere nel fango. Gustavo ha fatto notare che Floriana non stesse eseguendo correttamente la prova e Jeremias ha subito fatto polemica su questo. A questo punto, Alvin non ne può più e dichiara: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?” Insomma, dopo la lite con Ilona, Jeremias era già alterato e non è certo migliorata la situazione creando anche altre tensioni sull’Isola.

Riproduzione riservata © 2022 - DG