Giulia Belmonte ha effettuato la prima ecografia, facendosi sentire il battito a Stash: il cantante è impazzito di gioia.

Stash ha dimostrato tutta la sua felicità quando Giulia Belmonte ha effettuato l’ecografia dal dottore. I due, infatti, diventeranno genitori per la seconda volta, dopo la nascita di Grace. Il cantante ha iniziato a ballare, in preda alla contentezza.

Stash balla durante l’ecografia di Giulia

Giulia Belmonte ha fatto la prima ecografia, da quando ha rivelato di essere incinta, per la seconda volta, dopo la nascita di Grace. Un momento di forti emozioni a cui il cantante non è riuscito a resistere. Colmo di gioia, infatti, la voce dei The Kolors ha iniziato a ballare nello studio.

Un momento di grande gioia, visto che il cantante ha ascoltato, per la prima volta, il battito del cuoricino della vita che cresce nel grembo della sua compagna. Una reazione, quella di Antonio che ha fatto impazzire i suoi fedeli seguaci.

Stash Fiordispino

Il battito del piccolo e la reazione del cantante

La compagna di Stash era stesa sul lettino, quando il dottore ha effettuato l’ecografia: dal monitor, si vede l’esame effettuato e si sente il battito cardiaco del secondogenito della coppia. Il cantante, riprendendo la scena, ha alzato il braccio al cielo, come simbolo di vittoria. Una foto di Giulia e Grace:

Una nuova avventura inizia a profilarsi per i due che sono diventati, per la prima volta, genitori di Grance nel 2020.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG