Una borsa di lusso e una ragazza misteriosa: così è stato paparazzato Rafael Leao per le vie dello shopping di Milano. Il calciatore del Milan indossava una borsa costosa ed era accompagnato da una bellissima giovane, di cui non si conosce l’identità.

Oltre ad essere un calciatore, lo sportivo è un rapper e un grande appassionato della moda. E lo si può intuire, visto che è sempre molto attento ai suoi outfit. Una foto:

Di recente, è stato paparazzato a Milano mentre indossava una felpa, firmata Céline, e una borsa color avorio, modello messenger bag Belvedere di Goyard, che ha un valore di 2.500 euro.

Non si conosce l’identità della misteriosa giovane che accompagna il calciatore portoghese nel suo shopping milanese.

Forse un’amica, una parente o la sua fidanzata, non lo sappiamo: quel che è certo è che anche lei sicuramente è un’amante della moda, visto che indossa una Multi Pochette Accessoires con tracolla rosa di Louis Vuitton.

