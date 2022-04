Dall’annuncio della gravidanza, Giusy Buscemi mostra – per la prima volta – il pancione alla presentazione della serie Sky, Diavoli 2.

Alla prima di Diavoli 2, serie Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, Giusy Buscemi ha mostrato, per la prima volta, il pancione, dall’annuncio della sua terza gravidanza. È apparsa radiosa e meravigliosa, con una mise semplice, ma elegante.

Giusy Buscemi mostra il pancione sul red

Alla presentazione della seconda stagione della serie Sky, Diavoli – realizzata sul racconto di Guido Maria Brera, manager, nonché marito di Caterina Balivo, Giusy Buscemi si è presentata, sul tappeto rosso, con un outfit molto semplice, ma d’effetto, di color verde militare, dal quale si intravede il pancione della sua terza gravidanza. Una foto da IG:

E della sua dolce attesa, l’ex Miss Italia disse: “Sì, sono incinta di nuovo. Io e Jan Michelini stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate. Se sarà maschio o femmina? Lo so già, sarà un maschio. La figlia grande voleva tanto una sorella, ma le abbiamo detto che rimarrà l’unica principessa di papà. Crescerà la quota maschile in casa”.

Giusy Buscemi

Un maschietto in famiglia

La Buscemi è al suo terzo figlio che sarà un bel maschietto. L’ex Miss Italia ha avuto, infatti, altri due figli, ossia Caterina Maria, nata nel 2018 e Pietro Maria, venuto al mondo nel 2019.

E fra poco la famiglia si allargherà ulteriormente, per la gioia di mamma e papà, Jan Michelini che è il regista della serie Sky.

Riproduzione riservata © 2022 - DG