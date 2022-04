Francesco Gabbani ha raccontato il suo rapporto con Ornella Vanoni spiegando in che modo vanno le loro telefonate.

Francesco Gabbani, ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato le sue emozioni per l’esordio che lo aspetta in tv su Rai1 nello show “Ci vuole un fiore”, insieme alla conduttrice Francesca Fialdini. Una prima volta importante per il cantante che, ricordiamolo, vinse Sanremo 2017 con il brano “Occidentali’s Karma” che l’ha consacrato come uno dei cantanti italiani più noti tanto da aver modo poi di duettare con artisti del calibro anche di Ornella Vanoni. Proprio con quest’ultima, Gabbani pare avere un rapporto molto particolare…

Francesco Gabbani

Gabbani e il racconto con la Vanoni

Gabbani, nel 2021, aveva duettato sul palco dell’Ariston con Ornella Vanoni, con cui l’artista ha instaurato un rapporto di amicizia e stima. A raccontarlo è proprio lui con tanto di curioso retroscena: “Mi chiama al telefono e poi butta giù subito”, ha detto il cantante.

“No dai, a parte tutto. Lei parla tanto. Mi chiede della musica, poi fa riflessioni e solo alla fine butta giù. Sempre così”. Una sottolineatura anche per il grande rispetto lavorativamente parlando e il feeling instaurato tra i due nonostante l’età: “La musica non ha confini spazio-temporali, né età”, ha detto con fermezza Gabbani.

Nessuna anticipazione, invece, sul programma di questa sera dove si era ipotizzata la presenza di Adriano Celentano: “Mi sarebbe piaciuto, ma in realtà non l’ho cercato, perché se fosse venuto avrebbe fatto lui stesso lo show”, ha detto con ironia. “Sicuramente gli faremo un tributo perché lui ha fatto la storia e lo merita”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG