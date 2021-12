Nella puntata di oggi a Storie Italiane, la conduttrice ha sfiorato un corteggiamento con il signor Ennio, invitato per parlare sul tema delle case occupate abusivamente.

Eleonora Daniele, durante la messa in onda de Storie Italiane nella giornata di oggi, si è lasciata andare ad un corteggiamento condiviso con un ospite. I due si sono scambiati complimenti reciproci per tutto il tempo, non negando l’apprezzamento da parte di entrambi.

Eleonora Daniele corteggiata in diretta

Questa mattina il programma condotto da Eleonora Daniele è andato in onda molto prima del normale. Questo a causa dello sciopero Rai che ha coinvolto alcuni programmi, rivoluzionando il palinsesto. Durante la trasmissione, la conduttrice è tornata ad affrontare il tema delle casa occupate abusivamente in Italia. Il problema era stato affrontato varie volte e oggi, la Daniele ha chiamato come ospite Ennio.

L’anziano e distinto signore ha parlato del suo caso, ma la conduttrice era impegnata a pensare ad altro. Proprio lei ha esordito con un complimento all’ospite: “Se non fossi sposata mi farei corteggiare da te“. Di tutta risposta, Ennio dichiara: “Sinceramente se avessi molti anni in meno le farei la corte“.

Il corteggiamento è continuato anche dopo con Eleonora che dice al signore: “Sei bellissimo con e senza cappello” e lui di tutta risposta: “Sa che ho tolto il cappello solo per lei? Sono un suo ammiratore. Ma lei è una donna bellissima“

