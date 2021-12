Biagio D’Anelli uscito dalla Casa si lascia andare ad alcuni commenti sui coinquilini della Casa e non risparmia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

In occasione della consueta intervista su Casa Chi ai neo-eliminati, Biagio D’Anelli parla in collegamento di alcuni coinquilini. In particolare, asfalta Sophie Codegoni e Alessandro Basciano definendoli “falsi” ma salva Soleil Sorge.

Le dichiarazioni di Biagio D’Anelli

“In negativo ho cambiato idea su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo hanno una falsità pazzesca ed hanno fatto gruppo, branco. Hanno parlato di strategia con Miriana ed è una situazione che mi ha fatto ridere perché hanno delle facce di bronzo. Mi offri il caffè e poi in camera me ne dici di cotte e crude? Io la notte non dormirei.

Giucas Casella oggi ha fatto delle rivelazioni su di me che sembra in un altro reality. Lui dice che è strategia e mi conosce bene ma abbiamo mangiato insieme una volta sola.“

Queste le parole di Biagio D’Anelli sugli ex inquilini, riportate da Blogtivvu. L’ex gieffino parla anche della storia con Basciano: “Alessandro e Sophie? E’ ancora presto. Lei è incoerente perché avevo Gianmaria che veniva sbattuto dal letto alle 5 di mattina e lei mi ha fatto tutto un moralismo finto. E’ entrato Alessandro e il giorno dopo stava spaparanzato a letto con lei fino a mezzogiorno. E’ come i soldi del monopoli… falsi.“

Su Soleil Sorge, il pugliese dichiara di essersi ricreduto dopo aver parlato con la modella italo-americana e di provare rispetto per lei.

