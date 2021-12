Maria De Filippi non va quasi mai su tutte le furie, ma oggi Gianni Sperti le ha fatto perdere la pazienza e la conduttrice lo ha zittito. Ecco cosa è successo.

Anche se oggi Uomini e Donne non è andato in onda, continuano le registrazioni del programma negli studi Mediaset. Durante la puntata, Gianni Sperti è stato zittito da Maria De Filippi, che non ha tollerato alcune cose dette dallo storico opinionista dello show.

Maria ha annunciato alla dama del trono Over Marika che un cavaliere era pronto per lei dietro le quinte. Dopo poco, l’uomo ha fatto il suo ingresso nello studio, salutando la dama con un occhiolino. A quel punto, Gianni Sperti ha creduto che i due già si conoscessero, cominciando ad attaccarli entrambi. Ma Maria De Filippi non ci sta e stavolta ha zittito Sperti, perché lei non è assolutamente d’accordo con lui.

Per chiarire la situazione, la De Filippi ha chiesto al cavaliere se conoscesse la donna al di fuori del programma ma lui, dopo un attimo di titubanza, ha dichiarato di non averla mai vista prima dal vivo.

Mai andare contro Maria De Filippi, soprattutto in questi casi e Gianni Sperti lo sa bene. Infatti, l’ex ballerino è nel 2000 che diventa opinionista di Uomini e Donne al tempo già in compagnia di Tina Cipollari. Negli anni al suo fianco si sono succeduti Karina Cascella, Jack Vanore e Tinì Cansino.

