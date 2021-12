L’Usigrai ha indetto uno sciopero per protestare contro i tagli all’informazione, per questo nella giornata di oggi cambia il palinsesto Rai e alcuni programmi non andranno in onda.

La Rai aderisce a uno sciopero indetto dall’Usigrai per tagli dell’informazione al servizio pubblico, ovviamente questo modifica la messa in onda dei programmi e il consueto palinsesto. Alcuni daytime verranno solo anticipati, mentre altri torneranno direttamente a gennaio.

Come viene modificato il palinsesto Rai

Come di consueto, Uno Mattina non andrà in onda e al suo posto verrà trasmesso Il meglio di UnoMattina. Dopo questo appuntamento, ci sarà Storie Italiane che solitamente va in onda molto più tardi nella mattinata. È sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici rimane invariato ad accompagnare le tavole degli italiani, mentre il Tg1 andrà in onda in una versione ridotta con solo le notizie più importanti della giornata.

Oggi è un altro giorno aderisce allo sciopero e non andrà in onda. Lo show di Serena Bortone tornerà direttamente a gennaio. Al suo posto, verrà trasmesso il film di Aladdin. Grande assente sarà anche La Vita in Diretta di Alberto Matano che tornerà dopo le Feste. A sostituire il programma di impronta giornalistica ci sarà la replica di Tale e Quale Show Il Torneo.

